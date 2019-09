Parece una historia de película, pero no es así. Recién nacido murió congelado tras ser declarado muerto por error.

"¿Por qué no se le ayudó? Ninguna autoridad del hospital me ha explicado por qué no se atendió a mi hijito”. Estas fueron las palabras de Laura Argomedo, madre del bebé que "murió por error".

La mujer, de 24 años exige explicaciones a las autoridades del recinto Carlos Lanfranco La Hoz de la localidad de Puente Piedra, en Lima, tras la muerte de su hijo congelado en la morgue por un supuesto error médico.

Los hechos ocurrieron el fin de semana pasado. Laura dice que la muerte de su bebé fue causada por negligencia médica.

"Ni la doctora Núñez vino a decirme que por tal motivo se detectó que mi hijito había fallecido, si tenía poquitos latidos ¿Por qué no se lo ayudó? Voy a seguir hasta el último”, dijo en medio del dolor y la indignación.

“Es algo que no puedo superar, ¿cómo mi hijito ha podido sobrevivir tantas horas solito?” (en la morgue), insistió.

Muerto dos veces

Según la información que reproduce el portal RPP Noticias, el niño nació con un peso de 780 gramos en el Centro de Salud Materno Infantil Santa Rosa, el día miércoles de la semana pasada, pero debido a su compleja situación fue trasladado al recinto donde falleció.

En el lugar, los médicos lo declararon muerto y lo enviaron a la morgue, donde permaneció unas diez horas antes de que alguien notara que aún tenía signos vitales.

La madre relató que fue un trabajador de limpieza el que escuchó los llantos de su bebé. Sin embargo, según la misma mujer, nadie le hizo caso al hombre.

Sólo notaron que había algo extraño cuando un fiscal llegó a la morgue por otro cadáver.

Finalmente, el pasado viernes 20 el recién nacido fue nuevamente declarado muerto, luego del daño que le provocó haber permanecido varias horas en el frío.

Las autoridades médicas abrieron una investigación para establecer si hubo negligencia médica.