Adoptaron a una niña pero era una mujer psicópata con enanismo

Adoptaron a niña pero era una mujer psicópata con enanismo. Matrimonio vivió dentro de una película de terror y ahora los acusan de abandono infantil.

Parece la trama de una película, pero es la vida real.

Si, las similitudes de la historia de Kristine Barnett con la película "La Huérfana" son tantas, que hasta parece que podría ser una fake news. Pero no, es real y la decisión de adoptar a una niña para armar una familia feliz junto a su esposo Michael, se ha transformado en una historia de terror.

Todo se remonta a 2013, cuando la pareja se mudó a Canadá con sus tres hijos biológicos luego de que abandonaran a la "niña" . En ese momento, las autoridades comenzaron un proceso que terminó este jueves con el arresto de la pareja.

El matrimonio, según la declaración de la Policía, dejó a la supuesta menor de 9 años sola en un departamento en Indianápolis. Sin embargo, Kristine tiene una versión distinta para justificar la acción.

La familia asegura que la "niña" en realidad era una estafadora sociópata de 22 años. Ella les hizo sufrir los días más terroríficos de sus vidas.

"Se paraba a vernos en medio de la noche. No podías irte a dormir. Tuvimos que esconder todos los objetos afilados […] La vi poner productos químicos, lejía, Windex algo así, en mi café y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Ella dijo: “Estoy tratando de envenenarte”, declaró la madre.

Una niña con signos de adulta

Cuando la familia adoptó a la "niña" cambiaron su edad legal de 11 a 22 años, luego de una serie de exámenes médicos en los que los especialistas certificaban que padecía una displasia espondiloepifisaria congénita que había dado lugar a un enanismo.

En su defensa Kristine mostró una carta escrita por un médico, en la que la "menor" es descrita como "una adulta con signos de edad evidentes en dientes, cabello y desarrollo sexual".

La madre reveló en una entrevista que la primera vez que bañaron a su hija adoptiva notaron que había una situación extraña, al ver que tenía vello púbico.

“Le estaba dando el baño y me di cuenta de que tenía vello púbico. Me quedé en shock. Me habían dicho que tenía seis años y era muy evidente que no tenía esa edad”, relató la acusada.

Kristine está buscando que la justicia retire los cargos por abuso infantil, por que nunca adoptó a una niña. "Me están tachando de abusadora infantil pero no hay ningún niño aquí. Natalia era una mujer. Tenía la regla. Dientes de adulto. Nunca creció ni una pulgada, algo que puede ocurrir incluso con niños con enanismo. Todos los doctores confirmaron que padecía enfermedades psicológicas graves que sólo se diagnostican en adultos", dijo.

La pareja fue detenida luego que el pasado 19 de septiembre se emitiera una orden de arresto en contra del matrimonio acusado de abandono infantil. Por ahora se encuentran en libertad al abonar una fianza de US$5.000.

