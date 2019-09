¡Cómo jugaba Xavi Hernández! Con su calidad en el centro del campo formó parte de uno de los mejores equipos de la historia, el Barcelona de Guardiola. Con el equipo de Pep lo ganó todo, así como alcanzó el título mundial con España en Sudáfrica 2010.

Sin embargo, aunque su legado futbolístico está intacto, hoy a Xavi se le mira con otra mirada en España. Tras su marcha del Barça, Xavi se fue a finalizar su carrera deportiva en Catar, donde se radicó y se volvió embajador del país asiático.

No obstante, cuando Xavi revuelve fútbol con política, ya no gusta tanto. En las últimas horas dio declaraciones que lo tienen en el ojo del huracán, no solo en España, sino en el mundo.

La polémica opinión por la que acusan a Xavi Hernández de homofóbico y machista

"No vivo en un país democrático, pero creo que el sistema aquí funciona mejor que el de allá. Quiero lo mejor para mi futuro y el de mis hijos. Lamentablemente veo que España no funciona de la mejor manera", afirmó Xavi en una entrevista concedida.

La declaración, muy personal, comenzó a ser criticada cuando se repasaron las políticas de Catar. El país de Medio Oriente es muy criticado por su dirección homofóbica y de opresión a las mujeres.

Según Amnistía Internacional y Human Rights Watch, en Catar ocurren ciertos episodios que violan toda libertad al ser humano. Para empezar, no existe la democracia. Aunque la constitución de aquel país exige que dos terceras partes del parlamento sean elegidos por votación popular, esto no sucede.

Por otro lado, las relaciones homosexuales son penadas con prisión que van de uno a tres años. Asimismo, si hay reincidencia, según las leyes de aquel país se puede castigar con la pena de muerte.

Las mujeres son las que más sufren en un país como Catar. Para empezar, no pueden casarse por decisión propia, sino solo si su "guardián masculino" se lo permite. No especifica si dicho guardián es el padre o la pareja.

Tampoco se pueden divorciar, mientras que el hombre sí lo puede hacer de manera unilateral. Del mismo modo, las mujeres solo pueden heredar la mitad de lo que hereden sus hermanos hombres.

Otra falla que denuncia HRW es que el código penal catarí no criminaliza la violencia doméstica ni la violación conyugal.

Asimismo, los niños comienzan a ser penalizados a partir de los 7 años, pudiendo ir incluso a la cárcel.

Catar será la sede del Mundial de fútbol de 2022. También albergará las dos próximas ediciones del Mundial de Clubes, en diciembre de 2019 y 2020. Por eso necesitan figuras como Xavi para exponer su marca, pero quizá esta vez, el español puso un mal pase.

También le puede interesar: