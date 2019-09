El paro de transportadores afecta algunas de las vías más importantes de Bogotá. Siga en vivo el paro de transportadores en Bogotá y sus alrededores.

7:00 p.m. Retorna la movilidad en el sur de la ciudad.

Hacia las 6 de la tarde Transmilenio había cerrado operaciones en el Portal Américas, pero una hora después el servicio volvió a funcionar.

5:00 p.m. A esta hora Transmilenio y la Secretaría de Movilidad reportaban normalidad.

También reportaron una persona capturada, 4 heridos y 67 vehículos vandalizados en Bogotá.

Aún no se conoce el estado de las vías que comunican a Bogotá con otros municipios.

3:00 p.m.: hay disturbios en la Carrera Séptima con Calle 39, a la altura de la Javeriana.

2:10 p.m.: en la Autipista Norte varios transportadores obligan a parar a otros y les pinchan los carros.

1:30 p.m.:

12:00 m: las estaciones de TransMilenio funcionan con normalidad a esta hora.

10:13 a.m.: Bloqueos en Estaciones de TransMilenio

A la hora articulados pinchados en troncal norte. Se dejan de atender las estaciones: Calle 142, Calle 146, Mazurén, Calle 161 y Toberín, en sentido sur – norte. Las demás troncales en el momento no reportan afectación

8:17 a.m.: Así están las vías

NOVEDAD 1

Ubicación: SAN CRISTÓBAL SUR

Aforo: 100 personas

Informan al momento se encuentran sobre el sector de San Isidro, continúan en desplazamiento al Portal 20 de Julio. En el sector se cuenta con apoyo de unidades de tránsito y Secretaría de Movilidad

NOVEDAD 2

Ubicación: Vía La Calera – kM 4.5

Aforo: 30 personas

Plantón de manifestantes. Verificación PONAL.

NOVEDAD 3

Ubicación : Suba Bilbao

Aforo: 50 personas

Informan al momento se encuentran plantón sobre el sector.

NOVEDAD 4

Ubicación : Portal Tunal

Aforo: 30 personas

Informan que se presenta bloqueo sobre la Av. Boyacá sentido norte sur.

NOVEDAD 5

Ubicación : Autopista Norte por Calle 114

Aforo: 7 taxis

Informan que se presenta plan tortuga sentido sur norte.

7:44 a.m: Informe Secretaría de Movilidad

COE DISTRITAL PARO DE TRANSPORTADORES

HORA REPORTE: 06:30

COE DISTRITAL

NOVEDAD 1

Ubicación: SAN CRISTÓBAL SUR

Se presenta bloqueo en el sector de la herradura Carrera 12 este con 81 sur un aforo de 100 personas. Informan empieza desplazamiento al portal 20 de Julio. En el sector se cuenta con apoyo de unidades de tránsito y Secretaría De Movilidad.

NOVEDAD 2

Ubicación: YOMASA

Se presenta bloqueo en el sector de la Av. Caracas x Autopista al Llano, un aforo aproximado de 100 personas. Presencia Esmad en el punto . En el sector se cuenta con apoyo de unidades de tránsito y Secretaría De Movilidad..

NOVEDAD 3

UBICACIÓN: Kennedy ( Patio Bonito)

Se tiene desplazamiento de manifestantes en el sector de Patio Bonito sobre la Av. Cali, hacia el sector de la glorieta de la Av. Cali con Av. Américas. Se cuenta con apoyo de unidades de transito y Secretaría De Movilidad.

NOVEDAD 4

Se presenta vandalismo a buses del Sitp.

2 buses en el sector de Usme

5 buses en el sector San Cristóbal

2 buses en el sector Engativá

1 Taxi

Secretaría Informa al momento dos personas lesionadas quienes se transportaban en un bus del SITP.

7:20 a.m.: Este es el reporte de TransMilenio sobre lo sucedido con su flota.

Por eventos relacionados con el paro de transportes, al momento se registran 10 buses zonales afectados en casos de vandalismo y 8 de alimentación.

TransMilenio rechaza de manera tajante estos hechos, pues afectan directamente a los usuarios y su derecho a movilizarse.

La entidad respeta el derecho a manifestarse de manera pacífica, pero rechaza cualquier tipo de violencia y acciones que afecten el buen funcionamiento del Sistema.

Al momento el componente Troncal opera con normalidad.

7:00 am: Soacha, Chía y Funza, en los alrededores de la ciudad, son los sitios en donde hay complicaciones de transporte.

6:30 am:

6:00 am: Soacha es la gran afectada por el paro en la mañana.

Sigue el reporte del #ParoNacional : la Caracas está fluyendo con normalidad. (5:50 a.m.) Sin embargo, sí hay reportes de que la movilidad está afectada en Soacha.

5:30 am:

No es solo Soacha, en el sector de Venecia la gente caminando porque no hay buses por la 68, solo SITP

5:00 am:

