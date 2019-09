Apuñaló a su madre y convivió 10 días con el cadáver.

Un hombre fue detenido por la policía de Cataluña tras ser acusado de asesinar a puñaladas a su madre. El señor habría convivido unos 11 días con el cadáver en el departamento que ambos compartían en el municipio español de Arenys de Mar, informó La Vanguardia.

Agentes de Mossos d’Esquadra capturaron al sospechoso, de 41 años, el domingo por la noche cuando este intentó huir del complejo de departamentos situado en la calle Doedes, donde residía, según un reporte de EFE replicado por varios medios.

En conversación con la agencia española, varios vecinos manifestaron que desde hace varios días no veían a la señora de 67 años y que en las últimas horas se sentía un hedor muy fuerte proveniente del domicilio.

Los familiares habían manifestado su preocupación porque desde el 11 de septiembre la víctima, cuya identidad no ha trascendido, no respondía el teléfono. Asimismo, una vecina había advertido que hacía varios días que no iba a trabajar.

De acuerdo al reporte de La Vanguardia, la señora, que era gerente en una reconocida tienda textil, y el supuesto parricida discutían con frecuencia.

Según describió un vecino llamado Antonio, mientras la señora era amable y gentil, su hijo mostraba un comportamiento extraño: por momentos era reservado, taciturno y solitario, y en otras ocasiones hablaba excesivamente.

Después de cometer el asesinato, el sospechoso habría cubierto con plásticos el cadáver y lo habría ocultado debajo de la cama del dormitorio. Desde entonces, se había recluido en la residencia con las persianas bajas y había puesto en venta ropa, electrodomésticos y demás objetos de la casa.

Los familiares de la víctima, al no poder comunicarse por varios días con la señora, habían llamado a una amiga de ella que, a su vez, solía ir a limpiarle el departamento, según detalló uno de los vecinos en una entrevista con EFE.

Por eso la amiga llamó a un cerrajero pero este, al abrir la puerta del departamento se encontró con un fuerte hedor y por eso llamó directamente a la policía.

El ruido habría alertado al parricida quien intentó huir por los patios internos del complejo Mar Munt hasta ser localizado, escondido en un estacionamiento.

Nota escrita por BLes.com

Apuñaló a su madre y convivió 10 días con el cadáver.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.