A campesino que ofreció información al Ejército no le pagaron su recompensa

El campesino, que ayudó a dar con el paradero de alias 'Pija', ahora teme por su vida tras ser expuesto como delator.

El pasado 7 de junio de 2018 se capturó a Reinel Natalio García Mojica, alias 'Pija'. El guerrillero, comandante de la columna móvil 'Jacobo Arenas' de las disidencias de las Farc, fue encontrado gracias a la acción de una fuente humana. El responsable habría sido un campesino que suministró la información al Ejército, pero no recibió su recompensa.

Según relató el hombre a Noticias Uno, la información que brindó fue crucial para realizar el operativo de captura. Aún así, el Ejército solo le entregó 29 de los 700 millones que había prometido por la delación.

"No, es que eso fue lo que salió, eso no lo decido yo", habría sido la respuesta que le dio el coronel encargado de entregarle el dinero al delator. Además, no se le hizo la reserva de su identidad, por lo que todo el pueblo supo de su delación.

EL campesino ahora teme por su vida. "Tengo temor del Ejército, que me vayan por ejemplo a callar para que no se sepa nada. Tengo temor del comandante que está preso, que puede mandarme un sicario. Tengo temor de la guerrilla, de las disidencias de las Farc, mejor dicho, a todo el mundo lo tengo encima", dijo el hombre a Noticias Uno.

Alias 'Pija' enfrenta a la justicia por secuestro, homicidio agravado, terrorismo y reclutamiento ilícito, entre otros.