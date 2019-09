Las imágenes fueron compartidas por la fundación Nebraska Humane, de Estados Unidos. Así fue el rescate de una perrita que estaba escondida bajo enorme maraña de pelo.

En varias fotografías tomadas por la fundación, que se han hecho virales en Internet, se ve a varios especialistas quitándole al canino una pelusa que cubría la mayoría del cuerpo y que pesaba alrededor de 9 libras, lo que le impedía una libre movilidad.

As our team clipped away, they found something extraordinary. Ellie Mae's legs were pink with blood flow. The added matting and length were seven-inch toenails that were cocooned in hair, feces and years of grit. pic.twitter.com/KvGaWLdLcX — Nebraska Humane (@NEHumaneSociety) September 13, 2019

Según la fundación, Ellie, como fue llamada la perrita, fue hallada por un grupo de limpieza que había llegado a una casa para hacer labores de aseo y dieron aviso a la fundación. Al parecer, su dueño había fallecido hacía varios meses.

La perrita también tenía unas uñas de más de 15 centímetros, artritis y sus músculos estaban atrofiados por no usar sus extremidades.

We carefully cut through the grimy hair with no idea what we would find underneath. Our vet, Dr. Amber Horn, was worried that we wouldn't be able to save her legs. A past dog had matted hair so bad it had cut off the blood flow of a dog's leg, requiring partial amputation. pic.twitter.com/J28SJ9tjc4 — Nebraska Humane (@NEHumaneSociety) September 13, 2019

Además, los veterinarios tuvieron que operarle una hernia y hacerle trabajo dental.

Retirar el pelo fue una tarea de alrededor de nueve horas.

Luego de dos semanas de recuperación, la fundación publicó un video en el que se ve a Ellie recupera y con un mejor aspecto.

As you can see, Ellie Mae is doing so much better. We’re glad that we were able to help her out when we did. pic.twitter.com/HUzzLXzkuW — Nebraska Humane (@NEHumaneSociety) September 13, 2019

