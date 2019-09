Reconocido influencer de TikTok grabó en vivo accidente en el que perdió la vida

Un influencer de TikTok grabó en vivo accidente en el que perdió la vida y conmocionó a toda la comunidad de seguidores.

El video rápidamente le dio la vuelta al mundo y muchos han recordado la importancia de no usar el celular mientas se conduce.

Se trata de Daniyal Khan, de 18 años. Él iba transmitiendo en vivo mientras conducía.

En el video quedó registrado cuando el joven adelanta y choca con una barrera de seguridad.

Dicen las autoridades que tres personas más viajaban con él y también perdieron la vida. Ellos eran de Pakistán.

De ir conduciendo a menor velocidad el joven habría podido salvarse.

Este es el video del influencer de TikTok.

NOTA: las imágenes pueden ser sensibles.

#daniyalkhan tiktok famous star died in car accident.

Accident video is here #TikTok #ripdaniyalkhan pic.twitter.com/YNyIDY7Oft

— Azeem Log (@azeemistan) September 17, 2019