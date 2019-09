Una familia se llevó el susto de su vida al encontrar animal salvaje en su baño.

Los propietarios de una casa del condado de Tuolumne, en California, Estados Unidos, se encontraron con un puma dentro del baño de su domicilio y se llevaron un gran susto, según publicó RT.

El felino ingresó por la puerta frontal de la casa, sin que ninguno de sus habitantes lo advirtiera. Pero luego de percatarse de la presencia de los propietarios, y querer huir, terminó en el cuarto de baño.

Pronto las autoridades policiales se hicieron presente en el lugar para ayudar a la familia a ahuyentar al animal salvaje.

Fue la misma policía de Tuolumne quién publicó imágenes en video, a través de facebook, del momento en que el puma escapó por una ventana, luego de que los efectivos propiciaran golpes en la pared para que el animal se sintiera acorralado y huyera.

An unlikely intruder caught in the act!https://t.co/XWt5lXICzN pic.twitter.com/LA1U3volld

— Tuolumne Co. Sheriff (@TuolumneSheriff) September 16, 2019