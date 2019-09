Los mensajes de alerta que dejó el estudiante de la Javeriana en su cuenta de Instagram. El joven de 19 años dejó varios mensajes en esta red social que pudieron dar indicios de cómo se sentía.

Jhonnier David Coronado Vanegas murió esta mañana en la Universidad Javeriana. Era estudiante de sexto semestre de Ingeniería de Sistema y era oriundo de Tame, Arauca.

Lo que más llama la atención de su cuenta de Instagram es que el nombre de su perfil es @bored_depressed_af.

También publicó hace dos días una imagen con un mensaje:

"Sometimes silence hurts more than words ever will" (A veces el silencio duele más que las palabras).

Mensajes de alerta que dejó el estudiante de la Javeriana en su cuenta de Instagram:

Y su última historia, publicada hace solo cuatro horas, dice:

"Anybody wanna go half on rent and funck after work everyday".

Este es el comunicado de la universidad:

¿Qué hacer si siente que no hay salida?

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza, enojo y muchas emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar.

Hablar lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor.

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda: los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza, líderes espirituales, las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad.

Si sientes ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste, alteraciones en el sueño o del apetito, es necesario que consultes en el lugar que habitualmente te prestan servicios de salud.

Línea de ayuda: 106 o WhatsApp 3007548933

