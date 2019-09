Candidato al Concejo de Bogotá quedó inconsciente tras agresión en campaña

El candidato al Concejo de Bogotá aseguró que lo llamaron "uribista paraco" y lo golpearon en medio de un acto de campaña.

Un ejercicio de Juan David Quintero, candidato al Concejo de Bogotá por el Partido Liberal, terminó en una situación muy compleja. El aspirante realizaba un acto de campaña repartiendo volantes en Suba cuando fue agredido físicamente. Reveló las graves secuelas de la agresión en un video.

El candidato aseguró al diario El Tiempo que repartía volantes en el sector de Bilbao, localidad de Suba, este miércoles. Mientras realizaba este acto de campaña frente a un colegio, un hombre se le acercó de manera amenazante.

"Hace siete años vengo defendiendo colegios en concesión y hoy (este miércoles) fui invitado por una comunidad de padres para hablar. Cuando estaba dialogando y repartiendo periódicos me abordó un señor, bastante agresivo", aseguró.

Posteriormente relató que el hombre lo increpó llamándolo "uribista" y "paraco". Quintero trató de calmarlo y el agresor le lanzó un puño. Esto provocó que cayera al asfalto y perdiera el conocimiento. Algunos acompañantes lo ayudaron a levantarse, pero por un fuerte dolor de cabeza fue trasladado a la Fundación Santa Fe.

El actual edil de Usaquén suspenderá sus actividades electorales en los próximos días. "Si a usted eso le pasa en Bogotá por estar conversando o entregando periódicos, imagine lo que puede suceder en región", afirmó Quintero.

La intolerancia política nos está matando. Hoy un hombre sin siquiera escucharme me acusó a mi de ser uribista paraco, todos los políticos son una ratas. Después me golpeó, me tiró al piso. Caí en el cemento inconsciente. Miren la esquina derecha del video pic.twitter.com/MP60RSs70D

— Juan David Quintero L11 (@JD_Quinteror) September 18, 2019