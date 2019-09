Brujas vs. Galatasaray: todas las miradas se centran en Radamel Falcao García

Terminó la espera. Inicia un nuevo capítulo de Falcao García en Champions League. Después de haber brillado con el Mónaco, sueña con repetir la historia con el Galatasaray. Eso sí, no será nada fácil. Si bien se presenta contra un equipo no tan poderoso, los demás integrantes del Grupo A son de cuidad. Real Madrid y PSG aguardan por el Tigre, que quiere rugir. (El link para Ver Brujas VS Galatasaray GRATIS EN VIVO ONLINE Champions League lo encuentra más abajo)

El delanterio samario tuvo un debut soñado con la camiseta del conjunto turco. En el rentado local, inició con pie derecho tras imponerse 1-0 sobre Kasimpasa, justamente con gol del colombiano. Razón por la cual, de seguro, aprovechará ese envión anímico para dar un golpe en territorio belga y dejar claro que no solo hay Falcao para rato, sino que los leones no serán presa fácil.

Ver Brujas VS Galatasaray GRATIS EN VIVO ONLINE Champions League

Día: 18 de septiembre

Hora: 11:55 a.m.

Canal: Fox Sports 2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

Terminó la espera. Inicia un nuevo capítulo de Falcao García en Champions League. Después de haber brillado con el Mónaco, sueña con repetir la historia con el Galatasaray. Eso sí, no será nada fácil. Si bien se presenta contra un equipo no tan poderoso, los demás integrantes del Grupo A son de cuidad. Real Madrid y PSG aguardan por el Tigre, que quiere rugir.

El delanterio samario tuvo un debut soñado con la camiseta del conjunto turco. En el rentado local, inició con pie derecho tras imponerse 1-0 sobre Kasimpasa, justamente con gol del colombiano. Razón por la cual, de seguro, aprovechará ese envión anímico para dar un golpe en territorio belga y dejar claro que no solo hay Falcao para rato, sino que los leones no serán presa fácil.