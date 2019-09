Joven le robó 165 millones a los papás y cuando se fue les dejó una nota en la cama

Los casos de jóvenes que le han robado a los papás o a los familiares se han vuelto virales en los últimos días. Así lo confirma la historia de la niña que le robó la tarjeta débito a sus progenitores para pagar un asesinato, o la que les robó para comprar dulces.

En esta ocasión, el caso que inquieta a Latinoamérica es el de un joven boliviano que decidió robarle a sus papás más de 45,000 dólares (unos 165 millones de pesos).

Luego de que se conociera el robo, lo que más causó curiosidad fue la carta que Michael Domingo Rojas, le dejó a sus ancianos padres, que ahora sufren por el desconsuelo de que el hijo de 21 años que tienen les robó.

En una escueta hoja, el ladrón les escribió "Perdón, me voy".

El dinero era producto de la venta de una vivienda que iba a ser heredado por el joven y sus hermanos.

El padre, desconsolado pidió en los medios a su hijo que vuelva, que él no lo regañará, pero que no quiere tener esa preocupación, pues está muy viejo para eso.

“Por favor hijo no me hagas daño, por favor devolvé la plata, los 45 mil dólares que te lo has llevado. Devolvé hijo, no va pasar nada, te voy a perdonar. Todo tiene solución hijo”, manifestó.

“Ese dinero también era para ustedes, hijo, yo también estoy viejo. No quiero morir con esa preocupación, por favor hijo volvé a la casa”, agregó don Domingo Rojas.