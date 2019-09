"Me electrocutaron para reanimarme": denuncia de estudiante agredido por policías

El estudiante agredido por policías en la Universidad de Cundinamarca habría sido atacado también a bolillazos.

Fabián Serrato es un estudiante agredido por policías en la Universidad de Cundinamarca el pasado 4 de septiembre, en Soacha. El joven no estaba participando de las protestas que se vivieron en la institución en ese día. Pero fue golpeado y atacado en pleno centro académico, en medio de serias denuncias de abuso policial.

Serrato aseguró a Noticias Uno que salía de clases cuando se encontró en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y policías. En ese alboroto, los agentes terminaron golpeándolo. "Me empezaron a dar puño, pata, bolillazos, de todo. Yo lo único que hacía era protegerme la cara”, afirmó.

Revelan videos de policías agrediendo brutalmente a estudiantes en Soacha Varios universitarios resultaron gravemente heridos.

Así mismo, tras caer al suelo inmovilizado, los agentes le habrían puesto un 'taser' para despertarlo. "En ese momento ya estaba como un muñequito, en el piso. Lo único que tenía era los ojos abiertos y escuchaba, no me podía mover bien. El policía me empezó fue a electrocutar con el ‘taser’ para que yo me levantara, o sea como para reanimarme con el ‘taser’”, dijo.

El testimonio del estudiante agredido por policías había sido entregado al representante Inti Asprilla. Estos testimonios fueron robados de su oficina en el edificio del Congreso en días pasados.