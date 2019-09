Las últimas palabras de la mujer chilena asesinada a su familia

Ilse Ojeda, la mujer chilena asesinada en Bucaramanga, envió un video en el que se arrepentía de llegar a Colombia.

La muerte de Ilse Ojeda causó un gran movimiento de personas en Colombia y Chile. La mujer chilena asesinada en Bucaramanga el pasado mes de marzo se había arrepentido de vivir con Juan Valderrama. La mujer reconoció en la última conversación con su familia que quería regresar a Chile tras la situación que vivió.

Así lo reconoció su hermana, Alejandra Ojeda, en diálogo con el programa Los Informantes de Caracol Televisión. Según el mensaje que le envió Ilse Ojeda, buscaba regresar a su país para recuperar lo que había perdido.

“En ese video ella dice: ‘Chiquillos, me fue mal, perdí todo, no tengo un peso. Lo único que quiero es volver a Chile. Yo soy joven. La plata va y viene. Me voy al mar de nuevo, voy a trabajar, y no hallo la hora de estar con todos ustedes, abrazarlos y sentir poco menos su cariño’, una cosa así", dijo Alejandra al programa.

El video nunca llegó. Sus familiares solo vieron las últimas palabras de la mujer chilena asesinada en una audiencia. También lo hizo un mensaje de auxilio que envió la mujer a un primo. Este mensaje causó que el primo se lamentara por la situación.

Estos videos serían nuevas pruebas de la responsabilidad de Valderrama en el homicidio de Ilse Ojeda. La mujer también habría sido víctima de golpizas antes de su desaparición. Su cuerpo apareció incinerado en el municipio de Rionegro el pasado 5 de abril.

Valderrama fue declarado por Medicina Legal como un individuo "en plena capacidad mental" en el momento de la desaparición de la mujer chilena asesinada. Esto indicaría una posible culpabilidad de los delitos de desaparición forzada agravada y feminicidio agravado. La condena se tomaría en unos seis meses, según el programa.