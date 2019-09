La teoría de Guaidó sobre los narcoparamilitares con los que tiene dos fotos

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, dijo este viernes que el Gobierno de Nicolás Maduro trata de distraer la atención sobre el "amparo" que ofrece a paramilitares, luego de que el Ejecutivo difundiera fotos en las que el opositor aparece con presuntos criminales de la banda "Los Rastrojos".

"A ver, el régimen hace lo que tiene que hacer, que es distraer la atención de lo central, el régimen de Maduro ampara narcomilitares, narcoparamilitares, terroristas (…) y está bien que distraiga la atención, la gran pregunta aquí es: ¿Cómo ellos obtienen esa foto?", señaló tras reiterar que no sabía quiénes eran las personas con las que se retrató.

El opositor, que fue abordado por la prensa antes de asistir al septuagésimo octavo aniversario del partido opositor Acción Democrática (AD), indicó que él no le exige antecedentes penales a las personas que le piden tomarse una foto.

"La pregunta es: ¿Quién le dio esa foto a Diosdado Cabello? ¿Quién es el que tiene entonces el vínculo?", preguntó, pues fue el presidente de la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el que difundió las fotografías en su programa de televisión.

Según indicó este viernes el Gobierno, que se hizo eco de las imágenes difundidas por Cabello, las fotos fueron tomadas el 22 de febrero pasado, cuando Guaidó cruzó la frontera corriendo para llegar a Cúcuta, donde se celebraba un multitudinario concierto por Venezuela y desde donde al día siguiente encabezó el fallido intento de entrar a su país con una caravana de ayuda humanitaria.

Guaidó ya había negado más temprano, en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio, conocer a los dos presuntos criminales colombianos de Los Rastrojos.

"Fueron cientos de fotos ese día y luego de que llegamos al concierto, miles. Difícil discriminar quién pide una foto", explicó en la entrevista.

La Fiscalía venezolana anunció este mismo viernes la apertura de una investigación contra Guaidó por estas fotografías y le acusó de tener supuestos vínculos con la banda colombiana.

"Los Rastrojos" es una banda criminal heredera de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y está dedicada al narcotráfico y el contrabando, principalmente en la frontera entre Colombia y Venezuela en la zona que circunda Cúcuta.

El expresidente Andrés Pastrana también afirmó que todo se trata de un mal entendido y que no descarta que sea una estrategia de Nicolás Maduro para hacer quedar mal a Guaidó:

¿Si las fotos fueron tomadas en #Venezuela , no será que el Narcodictador @NicolasMaduro , que les estaba dando cobijo a "Los Rastrojo", los envío para tenderle una trampa a @jguaido ? #GuaidóEnLaW https://t.co/XEFEcJKfHk

También lo defendió la senadora del centro Democrático, María Fernanda Cabal:

Qué ridiculez. Unas fotos espontáneas no dicen nada. A cualquier personaje público puede pasarle. No me interesa defender a Guaidó pero atacarlo por eso si es una canallada. ¿Cuántos famosos tuvieron una foto con Epstein? https://t.co/cnYOo3p9Ga

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 13, 2019