Candidato a Gobernación prometió a sus votantes que va a robarlos de frente

Un gran pulso político se da hoy entre los candidatos a la Gobernación de Córdoba. Uno de los que más impulso ha cogido en esta corta carrera electoral por las elecciones locales del 27 de octubre de este año.

Sin embargo, muchas cosas pasan en cada día de campaña y de esto sí que puede hablar el candidato del Partido Liberal Orlando Benitez, que al parecer confundió lo que quería decir y metió la pata.

En medio de su intervención en plena tarima, hablándole a los cordobeses, aseguró que no se escondería para robar, que lo haría de frente.

Literalmente, benitez prometió que robaría de frente a los cordobeses, aunque es obvio que esto le apunta a una confusión, que muchos han tildado de "honestidad bruta", pero que evidentemente no es lo que quería decir.

Por esto, muchos se le han echado encima y es que la frase fue bien contundente y no cabía el espacio para la doble interpretación.

"Voy a ser un gobernador del Pueblo. Un gobernador cercano, que va a llegar al territorio con el presupuesto en mano y de frente a la comunidad, que sepan cuánto se invierte, dónde se invierte. No seré un gobernador clandestino, o de escritorio, que se oculta para robar al departamento. Lo haremos de frente”, aseguró benitez en Montelíbano, Córdoba.

Así es mi querido pueblo… Yo @orlandobenitezm no me ocultaré para robar, lo haré de frente como todo lo malo que siempre he hecho… Me gusta la plata#AhoraLosRobaréDeFrente@ElNegrovicto @diegopanzenu @LaPrensaWeb @roberthangulo@juanferdiazne@lavoz_decordoba@link_pedro pic.twitter.com/xw7T1snPgB

— Orlando Benitez Parodia (@OrIandoBenitezM) September 12, 2019