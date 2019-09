Pereira vs. Pasto: ¿Llave definida? Los matecañas se aferran a un verdadero milagro

En el estadio Hernán Ramírez Villegas, Deportivo Pereira no tiene más remedio que ganar, gustar y golear. Y es que el panorama es poco alentador. No obstante, de seguro los dirigidos por Néstor Craviotto apelarán al alto rendimiento que exponen fecha a fecha en el Torneo Águila, donde no solo son segundos, sino que están invictos en casa. Además, la contundencia será un factor determinante para ilusionar a su hinchada con una histórica remontada. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Deportivo Pereira VS Deportivo Pasto EN VIVO ONLINE Copa Águila)

Recordemos que la ida finalizó 4-0 a favor de los volcánicos con goles de Wilfrido de la Rosa, Kevin Rendón y doblete de Andrey Estpuiñán. No obstante, lo más llamativo fue que los matecañas no generaron peligro. Por eso, en casa, esperan cambiar ese panorama.

Ver Gratis Deportivo Pereira VS Deportivo Pasto EN VIVO ONLINE Copa Águila

Día: 12 de septiembre

Hora: 6:00 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

