El descache histórico del Canciller que puso en aprietos a la Farc

Un descache histórico del Canciller hizo que se creara un malentendido que molestó al partido Farc.

El canciller Carlos Holmes Trujillo habló ayer ante la OEA. Hizo referencia a la relación de las disidencias de las Farc y el Eln con Venezuela. Durante su discurso se refirió a hechos que ocurrieron en el pasado.

"En el año 2002 se denunció la existencia de campamentos de las Farc en el Estado de Zulia. Para el año 2006 se denunció la existencia de refugios y centros de tránsito de droga en Bolívar y Amazonas. En el año 2008 los computadores del fallecido alias Raúl Reyes revelaron vínculos de alias Rodrigo Granda con autoridades venezolanas", dijo Trujillo.

Y más adelante agregó que “desde hace por los menos un año alias Márquez y alias Granda mantenían reuniones clandestinas en Venezuela”, y que “ahí se definían estrategias para denunciar supuestos incumplimientos del gobierno colombiano, es decir acción política contra el Gobierno, calumnias”.

Esto molestó a 'Granda', que ahora hace parte del partido político de la exguerrilla. Dijo que las afirmaciones son falsas y que todas sus salidas del país están registradas en la JEP.

Entonces, el canciller salió a explicar el contexto en el que dijo la frase.

“Naturalmente, durante la presentación histórica salieron algunos nombres. Por ejemplo, salió el nombre de quien usted menciona (Rodrigo Granda). Porque hubo necesidad de hacer referencia a los computadores del fallecido Raúl Reyes. Pero eso fue un señalamiento de un hecho histórico”, dijo el canciller en Blu Radio.

“El debate no tuvo nada que ver con el partido político Farc. No tuvo nada que ver con quienes hacen parte de esa nueva organización política. El debate de la OEA no tuvo nada que ver con quienes están cumpliendo con los compromisos adquiridos en el acuerdo. Tampoco tuvo nada que ver con la acción política legítima que adelantan después de la firma del acuerdo, el partido político Farc, una vez convertida en colectividad histórica. De manera que ahí el señalamiento respecto al nacimiento de un nuevo grupo narcoterrorista se hizo a alias ‘Iván Márquez’ y a alias ‘Santrich’", agregó.

