Guaidó no puso la cara, pero su asistente habló sobre fotos con 'paras'

Han salido a la luz pública unas fotos de Juan Guaidó junto a cabecillas de los Rastrojos. Las imágenes fueron tomadas en la frontera entre Colombia y Venezuela hace un par de meses.

Fueron reveladas por Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar. En su Twitter, Cañizares aseguró que las imágenes son del 23 de febrero. ¿Qué ocurrió ese día?

En las imágenes se ve a Guaidó con alias el Brother y alias el Menor, los dos primeros al mando de la banda criminal.

Para esa fecha se realizó el Venezuela Aid Live. Ocurrió el 22 de febrero en el puente internacional Las Tienditas, ​​​​ en Cúcuta, paso fronterizo hacia Venezuela.

La llegada de Guaidó a Colombia fue un completo misterio porque no lo hizo por la vía diplomática. En ese momento se especuló que había usado una de las trochas clandestinas para pasar. Pero ahora salen a la luz estas fotos.

Lo que más llama la atención es que Guaidó aparece con la misma ropa que usó ese día en el concierto.

Pues, aunque el presidente interino de Venezuela no se ha pronunciado, su asistente o portavoz, asegura que Guaidó no es imbécil y que no sabía quiénes eranestos personajes armados con los que se tomó las fotografías.

En entrevista con Blu Radio, el portavoz del venezolano dijo:

“Estos señores se acercaron y le dijeron: presidente Guaidó, ¿nos podemos tomar una foto? Eso fue todo lo que pasó”, aseguró Alberto Federico Ravell.

El funcionario aseguró que si Guaidó supiera, no se habría tomado las fotos, pero las especulaciones sobre el apoyo de paramilitares en la entrada de Guaidó a Venezuela, no fueron esclarecidas.

"¿Tú crees que si él supiera que eran Los Rastrojos se la iba a tomar? Ni que fuera imbécil”, señaló.

Aún no se aclara cómo estos hombres armados tuvieron acceso al presidente del parlamento venezolano.