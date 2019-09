Miguel Nule vuelve a salpicar a periodista Camila Zuluaga en caso de corrupción

Miguel Nule dice que le dio 35 millones a Camila Zuluaga.

En entrevista con Vicky Dávila en la W Radio, el corrupto contratista y uno de los culpables del carrusel de la contratación en Bogotá, reiteró que la periodista de Blu Radio y caracol Noticias, Camila Zuluaga sí recibió dineros oscuros.

En medio de una entrevista en la que el contratista, condenado por corrupción, prendió el ventilador y habló sobre varios procesos y varias personas implicadas en sobornos y compras, aseguró que la periodista de Blu Radio recibió en su presencia 35 millones de pesos.

Esta revelación no es nueva, pues Nule ya lo había contado en abril de este año, y quien había lanzado el escándalo fue el abogado Abelardo de la Espriella. En ese momento, De la Espriella aseguró que la periodista buscó a Nule para que se retractara, pero nunca impuso una denuncia.

"Álvaro Dávila me pidió 35 millones de pesos y dijo que eran para Camila Zuluaga. Si Dávila se lo inventó, no sé. No sé si le dio ese dinero a Camila Zuluaga. No se si Dávila se lo inventó", aseguró Miguel Nule.

Aquí el video en donde Nule dice que le dio 35 millones a Camila Zuluaga:

"Sobre el tema de Camila Zuluaga yo si quiero dejar claridad sobre el hecho: yo me reuní en la oficina de Álvaro Dávila con @ZuluagaCamila y el señor Álvaro Dávila le entregó la plata, los $35 millones" Miguel Nule pic.twitter.com/ivvnA5x5LR — El Expediente (@EIExpedienteCol) September 11, 2019

En medio de la entrevista en donde el corrupto también salpicó a Marta Lucía Ramírez y a Enrique Peñalosa, Nule reafirmó lo dicho y con esto causó un gran escándalo que fue mediático.

La periodista envió un confuso mensaje en sus redes sociales, en donde agradeció a Vicky Dávila que la ayudara a aclarar los hechos, pero muchos de sus seguidores aseguran que realmente sí lo ratificaron.

Muchas gracias @VickyDavilaH por aclarar este tema, en dónde queda evidenciado que es MENTIRA que a mi estos señores me dieron plata. Y gracias Jairo Lozano por aclara que el señor García nunca me ha nombrado. https://t.co/wwiqCkrMir — Camila Zuluaga (@ZuluagaCamila) September 11, 2019

NOTICIAS: Miguel Nule dice que le dio 35 millones a Camila Zuluaga para comprarse un carro