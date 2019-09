¡No se confíe! Así fue como una abuela fingió estar enferma para robar a la persona que la ayudó

Una abuela fingió estar enferma para robar a la persona que la ayudó. En total, le robó a la víctima 10 millones de pesos.

La víctima contó a Noticias Caracol que una mujer de 70 años le pidió ayuda en la calle.

El hecho ocurrió en la calle 100 con carrera 19, en Bogotá. Ahí, la adulta mayor le dijo a la mujer que tenía problemas de salud y que sentía dolores en su cuerpo.

A los pocos segundos un hombre se les acercó con la aparente intención de ayudarlas.

Pero en medio de engaños y confusos hechos, la víctima terminó subiéndose a un carro y permitiendo que las dos personas entraran a su casa para robarla.

Al parecer, a la mujer le dieron algún tipo de sustancia para poder robarla.

“Andaba como ida, no sé, y la señora me abrazaba. Luego me pasaron una libreta para que escribiera la dirección y después me dijeron que cogiéramos un taxi”, manifestó la mujer.

Y agregó: “El delincuente ingresó al apartamento y me preguntó si tenía plata, yo le dije que sí, me dijo que se la diera y yo se la di”.

Los ladrones quedaron grabados por cámaras de seguridad.

También le puede interesar: