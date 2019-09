A través de un video Lokillo reconoció haber sido el autor del video. Reconocido humorista fue el valiente que grabó a los hinchas del DIM peleando a machete.

El video

Lokillo publicó un video en sus redes sociales en las últimas horas en el que aseguró haber sido quien grabó el video viral.

"Parceros y parceras, acaba de pasar algo muy triste en la ciudad de Medellín. Hemos visto un video que se volvió viral de unos hinchas de un equipo de fútbol que se agarraron a machete, a pelear, a piedras; apuñalaron a uno de los muchachos que estaba peleando. Ese video, les quiero decir, lo grabé yo", dijo Lokillo.

El video inició porque a Lokillo le pareció llamativo y bonito ver una chiva con los hinchas.

"Vimos una chiva que venía con una cantidad de muchachos con banderas y a mi me pareció chévere y cuando los fui a grabar, lamentablemente vimos que la situación no era la del carro que pasaba sino unos muchachos adelante de nosotros que se estaban matando", agregó.

El humorista relató cómo vivió esos momentos de tensión y de qué forma logró hacer el video a pesar del miedo.

"El compañero que venía manejando me dijo no pares de grabar. No sé ni cómo hice para grabar. En el video se ve que estoy muy asustado con el celular. Quedé como en shock", reveló.

El mensaje

"Esto no es la mayor parte de la gente que disfruta del fútbol, yo sé que la mayoría que disfruta del fútbol y de sus equipos en Colombia y el mundo son gente buena. Somos gente buena y de paz. Hay unos poquitos que no valoran la vida y se quieren matar", dijo.

Sin embargo, aprovechó para decirle a esos jóvenes que empuñaron el machete que "muchachos la vida vale mucho más que ir por ahí matándose por una camiseta. El deporte es para disfrutarlo. ¡La vida es un regalo muy preciado!".

Además agregó, "qué bueno que le llegaramos por la noche a la mamá con las manos, no llenas de sangre, sino de triunfos, de deseos de salir a delante o con unos huevitos, arepitas o arrocito para la comida de esa noche. Como lo hacía yo cuando vivía en estos barrios populares de Medellín".

Al terminar simplemente dijo, "vivamos el fútbol en paz muchachos y no nos matemos por pendejadas que no valen la pena. Bendito amor".

