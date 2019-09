La mujer de 21 años murió luego de ingerir bebidas alcohólicas en un bar. Extraña muerte de una joven tras ingerir bebidas alcohólicas es investigada.

Autoridades reportan la muerte de una joven de 21 años en extrañas circunstancias. El caso se presentó luego que la joven saliera de un establecimiento comercial en Bucaramanga.

Según primeros informes, la joven había salido con varios de sus amigos a celebrar la terminación del sexto semestre de enfermería, y tras ingerir bebidas alcohólicas manifestó sentirse mal.

Reportaron que tras salir del lugar en el que se encontraban tomando, Dayra Alejandra Reina Rivera, como fue identificada la joven fallecida, empezó a manifestar sentirse mal, sin aire.

"Ella empezó a faltarle el aire, se desmayó y empezó a convulsionar. A mí me llamaron a las 5:00 a.m. (del domingo), me avisaron que estaba grave. Yo no lo creía. Cuando llegué el doctor dijo que entró sin signos vitales, hicieron todo lo que pudieron, le pusieron plaquetas, pero no lograron nada", manifestó la madre de la joven fallecida, así lo informó Vanguardia.

La joven fue trasladada de urgencia a un centró médico, donde según informaron, llegó sin signos vitales.

El caso está siendo investigado por las autoridades, familiares informan que no se explican la extraña muerte, pues la joven no sufría de ningún tipo de enfermedad.

