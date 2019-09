Periodista de Blu Radio fue robado por motociclistas armados en Bogotá

El periodista de Blu Radio tuvo que entregar su celular cuando los asaltantes le apuntaron con un revólver.

Un caso de robo con arma de fuego afectó a un alto directivo de Blu Radio. Ricardo Ospina, director del servicio informativo de la emisora, circulaba por la carrera 15 con calle 127 cuando fue robado. En medio de un trancón, dos motociclistas lo amenazaron en la tarde de este lunes y le robaron sus pertenencias.

Según narró Ospina en Blu Radio, recibió una llamada mientras conducía hacia las 5:30 pm, contestó y luego guardó el teléfono. Después de esto, escuchó que le golpeaban el vidrio del lado del copiloto.

"Sentí que me golpearon el vidrio y dije: ‘No, pues le pegué un carro y me están reclamando’. Cuando veo son dos motos, adelante un tipo; ambos con el casco puesto, por supuesto para no darse a conocer. El de adelante me estaba apuntando con un revólver", dijo Ospina a Blu Radio.

Atemorizado por la presencia del arma de fuego, Ospina bajó su vidrio y no el del copiloto. Entregó el teléfono a los ladrones. "No iba a exponer mi vida por un celular", aseguró el periodista de Blu Radio.

Este caso se suma al de los "rompevidrios" que han afectado a los vecinos del sector de Unicentro, norte de Bogotá.

Más noticias de Bogotá y Colombia aquí.