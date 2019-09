Independiente Medellín vs. Atlético Nacional: ¿Clásico paisa con sabor a revancha?

El 25 de agosto de 2019 fue un día de contrastes. En el primer clásico paisa de la Liga Águila 2-2019, los verdolagas se impusieron con un contundente 5-2. Dicho resultado fue la puntada inicial para la posterior salida de Alexis Mendoza. Y es que el rendimiento del poderoso de la montaña no era el mejor. Razón por la cual no dudaron un segundo en llamar a Aldo Bobadilla. (Encuentre más abajo el link para Ver Independiente Medellín VS Atlético Nacional GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 10)

El estratega paraguayo tiene la difícil misión de revertir la situación de Independiente Medellín. Por eso, qué mejor manera que iniciar con pie derecho que ganándole a su eterno rival, Atlético Nacional. Eso sí, no será fácil. El Rey de Copas aún no sabe lo que es perder y es el único invicto del torneo.

Ver Independiente Medellín VS Atlético Nacional GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 10

Día: 8 de septiembre

Hora: 5:00 p.m.

Canal: RCN Televisión (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)

