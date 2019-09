Junior vs. Unión Magdalena: ¿Los tiburones levantarán cabeza o se hundirán más?

Uno de los clásicos más esperados del fútbol profesional colombiano se disputará por lo bajo. Y es que el presente de ambos conjuntos no es el mejor. Prueba de ello son sus posiciones en la tabla de la Liga Águila 2-2019. Además, el rendimiento de los dos equipos no convence. De hecho, las críticas no se han hecho esperar. (Encuentre más abajo el link para Ver GRATIS Junior de Barranquilla VS Unión Magdalena EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 10)

La principal urgencia del Unión Magdalena pasa por el descenso. Allí, necesitan ganar a como de lugar para salir de la zona roja. Además, hundir al Atlético Huila, quien parece no tener escapatoria. Para conseguirlo, apelarán a su envión anímico de haberse impuesto sobre Millonarios entre semana.

De igual manera, Junior de Barranquilla tiene la necesidad y obligación de conseguir el triunfo para acercarse al exclusivo grupo de los ocho. Asimismo, podría poner punto final a la lluvia de críticas.

Día: 7 de septiembre

Hora: 5:00 p.m.

Canal: RCN Televisión (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)

