Capturaron a los 'Breaking Bad' guajiros con 150 kilos de anfetaminas

La @policiadecolombia reportó la captura de dos hombres que transitaban por l troncal del Caribe y transportaban al interior de un vehículo (Chevrolet Sail, color gris) 150 kilos de anfetaminas. Los Detenidos responden a los nombres: Jimmy José Brito Rodríguez, Henry David Velasquez Guerra. Según la policía, la sustancia química fue recogida en Uribia y tenía como destino la ciudad de Santa Marta.