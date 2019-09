¡Colombian Power! Cabal y Farah van por la conquista del US Open

Leyendas. No existe otro calificativo para definir lo que Juan Sebastián Cabal y Robert Farah significan para el deporte colombiano. Además, sus resultados en 2019 son el fiel reflejo de que la entrega, esfuerzo, amor, sacrificio y profesionalismo dan frutos. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Cabal y Farah VS Granollers y Zeballos EN VIVO ONLINE Final dobles US Open)

Ver Gratis Cabal y Farah VS Granollers y Zeballos EN VIVO ONLINE Final dobles US Open

Día: 6 de septiembre

Hora: 11:00 a.m.

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para ver seguir el partido)

Leyendas. No existe otro calificativo para definir lo que Juan Sebastián Cabal y Robert Farah significan para el deporte colombiano. Además, sus resultados en 2019 son el fiel reflejo de que la entrega, esfuerzo, amor, sacrificio y profesionalismo dan frutos.

Después de alcanzar las semifinales en Roland Garros y de coronarse campeones en Wimbledon, quieren escribir sus nombres en territorio norteamericano, ganando el último Grand Slam de año, dejando claro por qué son los número uno del mundo.