Alemania vs. Holanda: partidazo definitivo pensando en la Eurocopa 2020

Dos de las grandes potencias del continente europeo miden fuerzas en el Imtech Arena. Las realidades son totalmente diferentes, pero el objetivo es el mismo. Razón por la que, de seguro, ninguno se guardará nada y dará lo mejor de sí. Y es que sumar los tres puntos será crucial de cara a sus aspiraciones. (El link para Ver Alemania VS Holanda GRATIS EN VIVO ONLINE Clasificación Eurocopa 2020 lo encuentra más abajo)

La naranja mecánica no atraviesa un buen momento en el Grupo C. Allí, acumulan tres unidades producto de una victoria y una derrota. Caso contrario ocurre con los teutones, quienes tienen puntaje ideal gracias a sus tres triunfos. Eso sí, no son primeros, ya que Irlanda del Norte picó en punta con 12.

Ver Alemania VS Holanda GRATIS EN VIVO ONLINE Clasificación Eurocopa 2020

Día: 6 de septiembre

Hora: 1:45 p.m.

Canal 1: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)

