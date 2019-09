La deuda de impuestos que Hollman Morris tendría con Bogotá

Según Jorge Espinosa, Hollman Morris tendría varias deudas de impuestos en Bogotá. Esta es la respuesta del candidato.

Una fuerte polémica lanzó este viernes Jorge Espinosa, panelista de 6 AM de Caracol Radio. El periodista aseguró en su cuenta de Twitter que le llegaron varios documentos con presuntas deudas de Hollman Morris a la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Se trataría de impuestos predial y de vehículos que el candidato a la Alcaldía no ha pagado.

Espinosa aseguró que Morris debe los impuestos prediales de 2016, 2017 y 2019 de un inmueble. Según el periodista, el propio candidato reconoció la deuda provocada por un apartamento a su nombre. Aunque no vive ahí, el apartamento está registrado a su nombre y debe unos 36 millones de pesos.

También aparece registrada una deuda por impuesto de vehículos, de un automóvil a su nombre. Esta es de unos 230 mil pesos.

El apartamento, en el que él no vive hace unos años, debe los prediales del año 2016, 2017 y 2019. Sí pagó el 2018. El valor que debe es de 36 millones de pesos.

No es el único impuesto que debe, también tiene un pago pendiente en un carro Renault que él no usa, no lo tiene él, pero que está a su nombre. Debe un año, por un valor de 230 mil pesos.

— Espinosa (@EspinosaRadio) September 6, 2019