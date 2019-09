Geena Davis exige equilibrio de género en los medios de comunicación

Después de que la icónica actriz Geena Davis ganara un Oscar por The Accidental Tourist (1988), todas las puertas se abrieron para ella en Hollywood. Se convirtió en una superestrella después de Thelma & Louise (1991) con otra nominación al Oscar, y conquistó el béisbol en A League of Their Own (1992). El éxito de esas películas que tenían tanto protagonistas femeninas como directoras (Callie Khouri, Penny Marshall) fue una clara señal de que las cosas se estaban moviendo en la dirección correcta.

"Todo el mundo me dijo después de Thelma y Louise que ahora vamos a ver más películas sobre mujeres, protagonizadas por mujeres. Pero no sucedió", dice Davis en el L.A. Press Club de Hollywood.

El ímpetu desapareció pronto, y todo volvió a ser como antes. Pronto Davis no pudo encontrar papeles interesantes para mujeres, y decidió concentrarse en otras cosas. En 2004 fundó el Geena Davis Institute on Gender in Media (GDIGM) para mejorar el equilibrio de género y reducir los estereotipos de mujeres y niñas en el cine y la televisión.

"Le mostraba un programa de televisión cuidadosamente seleccionado a mi hijo pequeño, pero me horrorizó que hubiera tantos más personajes masculinos que femeninos. ¡Estábamos enseñando a los niños a tener un sesgo de género consciente desde el primer minuto!"

Davis estaba segura de que otros también lo habían notado y empezó a mencionarlo en todas las reuniones de Hollywood.

"Dijeron que ya no es un problema, ¡ya está arreglado! Pero no puedes asumirlo si no tienes los números. Fue entonces cuando decidí hacer algo al respecto".

Las investigaciones realizadas en el instituto muestran cómo los hombres superan en número a las mujeres en los papeles principales, el tiempo de uso de la palabra y el tiempo frente a la pantalla. Es aún peor en el entretenimiento infantil, donde los varones superan a las mujeres en las tres áreas con una ventaja del 60% al 40%.

"Todo lo que quiero es que los niños y las niñas vean que son igualmente interesantes, inteligentes y divertidos. Son cada mitad de la población. No es revolucionario decir, "reflejemos a la población".

Los datos de varios estudios del GDIGM aparecen en el documental This Changes Everything que tuvo a Davis como productora ejecutiva. También aparece en él junto con otras actrices de primera línea como Meryl Streep, Cate Blanchett, Reese Witherspoon y Natalie Portman, quien ha protagonizado más de 40 películas, entre ellas The Star Wars y las franquicias Thor.

"He trabajado con dos directoras y una de ellas era yo", dice Portman en el documental.

Esto no es de extrañar, ya que casi todas (92%) las películas más taquilleras de 2018 fueron dirigidas por un hombre. Las directoras Catherine Hardwicke (Thirteen, Twilight) y Kimberly Peirce (Boys Don't Cry, Carrie) saben de primera mano lo que eso significa. Explican cómo el sistema ofrece a los hombres mejores proyectos y les ayuda a tener más éxito.

"No creía que hubiera sexismo desde que me dejaron hacer una película, pero aprendí que la excepción no es prueba de la regla. Noté que las mujeres estaban triunfando hacia abajo y los hombres estaban fracasando hacia arriba", se lamenta Peirce.

Además de que se les ofrezcan más oportunidades, los directores varones obtienen mayores presupuestos, más dinero para publicidad, una distribución más amplia y bonos como los de los automóviles. Después de que Crepúsculo (2008) rindiera dos veces mejor en el fin de semana de apertura de lo que el estudio había previsto, la directora Catherine Hardwicke tenía esperanzas. La película de vampiros catapultó a Kristen Stewart y Robert Pattinson a la categoría de hipercelebridades, y lanzó la franquicia que ganó casi 400 millones de dólares en todo el mundo.

"Cuando viajaba con la película mientras se estrenaba en otros países, el jefe de marketing pasaba junto a mí hacia Rob y Kristen y les preguntaba de qué color de coche querían. Todo lo que yo conseguí fue un mini-cupcake en la oficina," dice Hardwicke.

Ahora se ríe del recuerdo, pero esperaba conseguir películas de mayor presupuesto justo después del éxito de Crepúsculo.

"La siguiente película que conseguí tenía un presupuesto más pequeño y me pagaron menos, lo que fue chocante", dice.

Otra mujer excepcional tuvo un éxito descendente.

"Hasta que oí a Geena hablar de estos temas, pensé que sólo yo era tratada de esta manera", agrega Hardwicke.

Davis señala en el documental que la discriminación de género sistemática dentro de la industria cinematográfica impacta al mundo entero. Una industria equilibrada no sólo enriquecería nuestro mundo cultural, sino que ofrecería modelos positivos e importantes para las jóvenes. "Si ella puede verlo, puede serlo", como dice el Instituto en su página web (seejane.org).

La actriz y activista ha llevado los datos directamente a los responsables de la toma de decisiones. Ha habido algunas mejoras en las prácticas de contratación, el porcentaje de películas familiares con protagonistas femeninas se ha duplicado en los últimos cuatro años, y Disney anunció que el 40% de sus próximas películas tendrán una directora femenina.

Davis será honrado con una bien merecida estatuilla de los Oscar (Premio Humanitario Jean Hersholt) de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) por defender la igualdad de género en los medios de comunicación. El premio se entregará el 27 de octubre en la 11ª edición de los Premios del Gobernador.

Discriminación en el cine

El Geena Davis Institute on Gender in Media investiga la discriminación de género en el entretenimiento, aboga por un mejor equilibrio de género y trabaja para reducir los estereotipos en los medios de comunicación infantiles. Algunos de sus recientes hallazgos incluyen:

1. Sólo el 7% de los directores, el 13% de los escritores y el 20% de los productores son mujeres.

2. En las películas familiares, el 80,5% de todos los actores son hombres y sólo el 19,5% mujeres.

3. En algunas escenas de grupo, sólo el 17% de los personajes son mujeres.

4. Los actores principales son blancos en el 75% de las películas familiares.

5. Las películas con co-protagonistas racialmente diversos obtienen un 60,5% más que

Premio Humanitario Jean Hersholt

El galardón que recibirá Geena Davis es una estatuilla honorífica del Oscar que la Academia de Hollywood “otorga a un individuo de la industria cinematográfica cuyos esfuerzos humanitarios han dado crédito a la industria”.

Se ha entregado en 38 ocasiones desde 1957 y Debbie Reynolds fue la última galardonada en 2015 por su trabajo fuera del cine a favor de las personas con enfermedades mentales.