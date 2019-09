¡Vamos, muchachos! Cabal y Farah pelearán por un cupo a la anhelada final del US Open

La ilusión de conseguir el segundo Grand Slam en este 2019 sigue intacta. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah dieron una verdadera cátedra de buen tenis en el Louis Armstrong Stadium, demostrando por qué son los número uno del mundo. Allí, se impusieron sobre la pareja del japonés, Ben McLachlan, y el británico, Luke Bambridge, con parciales de 6-4 y 6-4, y avanzaron a las semifinales del US Open, donde se verán las caras contra los preclasificados 15, Jamie Murray y Neal Skupski. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Cabal y Farah VS Murray y Skupski EN VIVO ONLINE Semifinales dobles US Open)

Sin embargo, para los colombianos no es suficiente. Las mejores raquetas del país sueñan con dar el golpe y superar lo hecho en 2018. Recordemos que en la anterior edición también llegaron a semis, donde infortunadamente perdieron. Razón por la que, en esta ocasión, esperan dar lo mejor, corregir los errores y alcanzar la anhelada final.

Ver Gratis Cabal y Farah VS Murray y Skupski EN VIVO ONLINE Semifinales dobles US Open

Día: 4 de septiembre

Hora: 2:30 p.m.

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para ver seguir el partido)

