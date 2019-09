Tribunal Administrativo de Cundinamarca quitaría millonaria multa de Petro

El tribunal daría la razón al exalcalde en uno de los casos que le provocó una multimillonaria multa.

El senador Gustavo Petro celebraría una decisión muy favorable a su favor. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia, retiraría una millonaria multa de Petro. Se trata de la sanción por el cambio de modelo de basuras en Bogotá que le había impuesto la Contraloría Distrital.

La defensa de Petro aseguró al diario El Tiempo que el tribunal decretaría parcialmente "la suspensión provisional de los efectos jurídicos del juicio de responsabilidad fiscal" en su contra. Según este argumento, la multa de Petro, así como de otros funcionarios en la ciudad, quedaría sin piso.

La sanción contra el exalcalde fue impuesta por el ente de control luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio multara en 2015 a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y el Acueducto por, presuntamente, violar la libre competencia económica.

Dicha multa tuvo como origen la implementación del sistema de aseo a través de la empresa Aguas de Bogotá. El fallo, según El Tiempo, también retiraría la inhabilidad a Petro y a María Mercedes Maldonado.

El retiro de la multa de Petro fue celebrado por el senador en su cuenta de Twitter. Aunque aseguró que se le retirarían todas las multas en su contra, solo cubre la sanción por aseo.

Todas las multas que me impuso la contraloría por más de US $100 millones por no subir tarifas de transmilenio, comprar la flota de aseo o por el pago que Peñalosa hizo arbitrariamente de multas de la Superintendencia han sido suspendidas por la Justicia

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2019