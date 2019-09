Durante su visita en el Norte de Santander, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez entregó varias declaraciones a los medios de comunicación.

En una de las intervenciones fue increpada por un periodista de Tvcucuta sobre la gobernadora del departamento.

"¿Qué opina de lo que está pasando en Norte de Santander?, y sabía usted que la gobernadora encargada- nombrada por el presidente Iván Duque- hace parte de una empresa cuestionada con todo lo que tiene que ver el bilingüismo en la Guajira y Norte de Santander", preguntó el comunicador.

Mientras hablaba la vicepresidenta no dejó de poner cara de asombro.

Luego respondió: "no, no tengo información sobre eso (…) en realidad el presidente procedió de acuerdo con una terna, que es lo que prevé las normas. No sé realmente de alguna investigación. Por supuesto nosotros estamos siempre recibiendo cualquier información"

"Información que esté documentada la miraremos con la Secretaría de la Transparencia para darle inmediato curso a los organismos de control", agregó.

Video

La cara de asombro de Marta Lucía Ramírez a incómoda pregunta

"El rostro de nuestra Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez lo dice todo ante la pregunta del periodista": Tvcucuta.

#LoQueNadieSeAtreveAPreguntar El rostro de nuestra Vicepresidenta Martha Lucia Rámirez lo dice todo ante la pregunta del periodista de Tvcucuta.com Posted by Tvcucuta on Thursday, September 5, 2019

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ

También le puede interesar:

Video de supuesto amante en Bogotá huyendo casi desnudo en moto Un taxista realizó la grabación.