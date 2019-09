Rafael Nadal vs. Diego Schwartzman: duelo de amigos en cuartos del US Open

Para nadie es un secreto la gran amistad que existe entre el español y el argentino. Así se ha visto reflejado afuera de las canchas. Sin embargo, el destino y el cuadro del US Open decidió que se vieran las caras en cuartos de final. Allí, pelearán por un paso a las semifinales y acercarse cada vez más al anhelado título del último Grand Slam del año. (Encuentre más abajo el link para Ver Rafael Nadal VS Diego Schwartzman GRATIS EN VIVO ONLINE Cuartos de final US Open)

En la previa, los elogios no se hicieron esperar. Tanto Nadal como Schwartzman se refirieron al otro con maravillosas palabras. Y es que, como lo afirmó la Bestia, “será un partido ante un buen amigo y uno de los jugadores más talentosos. Diego tiene un control increíble, buena velocidad y la habilidad de leer muy bien los golpes”.

Por otro lado, el porteño afirmó que “Nadal es un gran campeón. Nunca le pude ganar, algunas veces estuve cerca y eso me da confianza. Voy a tratar de entrar pensando que lo puedo derrotar como a cualquier otro y tratar de hacer siempre lo mejor”.

Ver Rafael Nadal VS Diego Schwartzman GRATIS EN VIVO ONLINE Cuartos de final US Open

Día: 4 de septiembre

Hora: 7:15 p.m.

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para ver seguir el partido)

