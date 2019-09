Las fuertes medidas de seguridad para la presentación de Falcao García con el Galatasaray

Llegó la hora de la verdad. Después de una larga espera y en medio de diversas especulaciones, el Tigre será presentado de manera oficial en territorio turco. Su arribo a Estambul causó un gran revuelo y no era para menos. Radamel Falcao García es la figura y una de las grandes contrataciones del reciente mercado de pases. (Encuentre más abajo el link para Ver GRATIS Presentación de Falcao García en Galatasaray EN VIVO ONLINE)

El delantero samario ya realizó su primera sesión de entrenamiento junto a sus compañeros del conjunto león. De hecho, todas las miradas y los flashes se centraron en él. Y es que el atractivo más importante para esta temporada. Eso sí, también esperan buenos resultados. Además, el recibimiento de la hinchada ha estado a la altura de un jugador de élite.

Este 4 de septiembre se realizará su presentación en el Türk Telekom Arena. Allí, se esperaba una fiesta similar a la vista en el aeropuerto. Sin embargo, no podrá ser así. De acuerdo a un comunicado emitido por el club, las medidas de seguridad que se tomarán serán bastante grandes, pero no por eso, de seguro, no habrá un excelente ambiente.

"Está prohibido encender una antorcha en la ceremonia. Asimismo, si hay artículos prohibidos como antorchas, monedas, encendedores y herramientas con las que se pueda cortar en nuestros fanáticos durante la entrada al estadio, dichos artículos serán confiscados"

Ver GRATIS Presentación de Falcao García en Galatasaray EN VIVO ONLINE

Día: 4 de septiembre

Hora: 12:05 p.m. (Colombia)

Canales: Canal de YouTube Oficial del Galatasaray (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir la presentación de Falcao García en el Galatasaray)