Una vez más la esposa de Iván Duque vuelve a ser centro de las críticas. ¿Acertó? Así lució la primera dama de Colombia en su encuentro con Ivanka Trump.

En la noche de este martes 3 de septiembre, se llevó un encuentro entre el presidente, Iván Duque, y la primera dama, María Juliana Ruíz, con la hija del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, en la Casa de Nariño.

El encuentro se realizó para que Trump participara en una muestra de artesanías colombianas.

Y en medio del encuentro, las miradas se centraron una vez más sobre la esposa del presidente de Colombia, quien en esta ocasión decidió usar un vestido color negro.



Ante la aparición de la primera dama, los comentarios en redes no se han hecho esperar, para algunos usuarios, María Juliana Ruíz aún no acierta no su look, mientras que para otros lució bien para la ocasión.

Continúan los errores involuntarios de la Primera Dama y su asesores de imagen no le atinan a una 🤦🤦🤦 pic.twitter.com/1eN2I6rlAL — Milagros Santaella👠⚖️ (@milaesanta) September 4, 2019

Ami me da la sensación que él o los que visten a la primera dama son Petristas…. pic.twitter.com/vY2701QT5h — Juan Carlos Fonderos (@Argos_70) September 4, 2019

Si te mira como la primera dama de Colombia mira a Ivanka Trump, no la dejes ir. 😜 pic.twitter.com/R82g0kfZG7 — Omar L.A. (@omarslopezarce) September 4, 2019

Esta vez si me gustó el vestido de la primera dama. ¿qué opina la experta @monik_soto ? https://t.co/D88OJOl2lP — jairo Roberto Roa S (@JairoRRoaS) September 4, 2019

Seguramente a la primera dama la viste un mamerto, porque siempre trata de dejarla en ridículo y siempre lo logra, pobrecita… https://t.co/03LOjQ9lgZ — Johnny (@supreme_emo) September 4, 2019

Cabe resaltar que en el encuentro, a Ivanka Trump le fue mostrado todo tipo de artesanías nacionales, en los que se pudieron ver textiles, canastos elaborados con naturales de paja tetera, platos de cáscara de huevo y Canastos o ‘cocas werregue’.

