Docente resultó herida de bala en medio de persecución policial.

View this post on Instagram

Policía hiere a profesora en medio de persecución • {video} • • El domingo no termino bien para la familia de Yenis Oviedo Pérez, una docente de 34 años. La mujer departía en la terraza de la casa de su mamá, ubicada en el barrio Villa Fuentes de Valledupar, cuando una bala atravesó su pierna. • • La mujer fue trasladada de inmediato a un centro médico donde fue atendida. Según versiones de Oviedo, un hombre pasó a alta velocidad huyendo de la Policía y los uniformados dispararon para detener su camino, pero el proyectil tomó otro rumbo. El esposo de la víctima le reclamó a un uniformado pero éste se negaba ante sus acusaciones. #Noticias #Información #Opinión #EstamosConLaGente