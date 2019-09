¿Qué haría si llega a otro país y se lo encuentra? El polémico aviso que pusieron en el aeropuerto para prevenir a turistas, pero que termina asustándolos.

Varios usuarios del aeropuerto y de Twitter revelaron en las redes sociales un polémico aviso para prevenir a los turistas de tomar taxis en zonas no autorizadas.

Muchos de ellos creyeron que la publicidad es excesiva y crea pánico entre los turistas extranjeros.

El aviso puesto por Taxi Imperial afirma: "No caiga en el anzuelo. Que su viaje no sea una pesadilla: tome solo taxis autorizados".

Sin embargo, el aviso tiene a un hombre con gafas negras, queriendo dar a entender que podría ser un ladrón.

"Si yo fuera extranjera y me reciben con este mensaje ‘Don’t ride to a nightmare’ en @BOG_ELDORADO me devolvería corriendo. Está bien recomendar taxis autorizados, pero este mensaje (además de un privado) requiere algún control de calidad. Muy desafortunado", contó Catherine Juvinao, periodista de La Luciérnaga.

El polémico aviso que pusieron en el aeropuerto para prevenir a turistas:

Si yo fuera extranjera y me reciben con este mensaje ‘Don’t ride to a nightmare’ en @BOG_ELDORADO me devolvería corriendo. Está bien recomendar taxis autorizados, pero este mensaje (además de un privado) requiere algún control de calidad. Muy desafortunado. cc. @Bogota pic.twitter.com/5jkUAyHbx5 — Catherine Juvinao C. (@CathyJuvinao) September 1, 2019

Con esa publicidad me devuelvo y no salgo del aeropuerto, taxistas tenían que ser! — Poochie the dog (@ChuckyVerde) September 2, 2019

Sin embargo, muchos creen que no está mintiendo el aviso, mientras que otros afirman que los mismos taxis autorizados se aprovechan de los turistas:

Además que los autorizados cobran de más y se aprovechan de los usuarios extranjeros… Y no son unos pocos… Son casi todos los taxistas del aeropuerto de Bogotá. — Gustavo Andres A (@gaaristizabal75) September 2, 2019

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, ACÁ.

También le puede interesar: