Petro recriminó a Noticias Uno luego de saber que se iba a acabar

En medio de la desbandada de opiniones y mensajes sobre el proceso que vive Noticias Uno tras el anuncio de su cierre, los políticos también mostraron su descontento.

Sin embargo, uno de los mensajes que más mal cayó en las redes sociales provino del senador Gustavo Petro que decidió asegurar que estaba en contra del cierre del noticiero de la red independiente, pero primero le apuntó a recriminar la medio que pasa por un agrio momento.

"Noticias Uno jamás publicó una noticia positiva de Bogotá Humana, como los demás noticieros se dedicó, respecto a nosotros, a desinformar. Pero el deber de un demócrata es defender la libertad de pensamiento y expresión Quien cierra a Noticias Uno es el fascismo", señaló el senador en su cuenta de Twitter.

Pues el mensaje no fue muy bien recibido por los periodistas del noticiero y los aliados, que le indicaron que jamás se dijo una mentira y que solo no le gustaba el noticiero porque no decían lo que él quería.

Típico de los extremos, atacar a los medios independientes cuando no los halagan; lo hace el uribismo y lo hace petro — Rodriguez M. 📽 🐨 (@KrodZmart) September 2, 2019

Noticias Uno denunció con efectividad sus títulos falsos, la falsedad que fue elegido entre los mejores alcaldes del mundo, denunció la corrupción de la BH y resultó cierta, por ahora solo ha salido lo de las motos eléctricas, falta los contratos a dedo a sus financiadores, etc — Diego A Ramírez Hdez (@xdiegoramirezx) September 2, 2019

Después de haber anunciado el fin del noticiero, el presidente del Canal 1 se comunicó con los medios por intermedio de un comunicado.

En él explica que la situación financiera en esa franja es insostenible, a pesar de los esfuerzos económicos que se han hecho.

Sin embargo, llama la atención que hace énfasis en la situación económica del país y de competencia en el medio.

Afirma que hay "prácticas restrictivas de la libre competencia en el mercado colombiano", algo que él mismo había denunciado días atrás en contra de Caracol Televisión.

"Caracol Televisión penaliza a los clientes que pautan con nosotros, les pueden multiplicar por cuatro la tarifa", había contado a W radio.

Y continuó: "Clientes que me han dejado ver esos contratos me han pedido que guarde discreción (…) pero es relativamente fácil saber quiénes son".