Paquita, la del Barrio habló sobre mujer que insultó a hijo de Santos

Luego de la insultada de una mujer a Martín Santos, hijo mayor de Juan Manuel Santos en Miami, en donde Santos compraba sushi, mucho fueron los que la bautizaron 'Paraquita la del barrio".

El curioso apodo nació por el parecido físico que tuiteros y colombianos le encontraron a la ciudadana paisa con la cantante de rancheras, Paquita la del Barrio.

Pues en medio de la ola de comentarios, el rumor le llegó a la cantante de música popular que se prestó, con su simpatía y curiosa manera de tratar a sus fans, para aclarar que no tenía nada que ver con la mujer que insultó a Santos.

"Hola Colombia. Quiero que sepan que no soy 'Paraquita la del Barrio. Soy Paquita, la del Barrio. ¿Sí me oyeron, inútiles? Paquita, la del barrio. Así es que no se equivoquen. Y sí voy a ir, si Dios quiere. Saludos para todos", así respondió la mexicana que vendrá para finales de este año al país.