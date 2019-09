La nueva teoría que dio Néstor Morales sobre el fin de Noticias Uno

El periodista de Blu Radio dijo que trabajó en el canal y conoce lo que ocurre. La nueva teoría que dio Néstor Morales del fin de Noticias Uno.

El periodista y director de Mañana Blu contó que durante mucho tiempo se ha intentado hacer una fusión entre CM& y Noticias Uno, sin embargo, no se ha conseguido, según él, por un tema de egos.

Morales trabajó con Yamid Amat en CM& hace más de 20 años y fue presentador de Noticias Uno hace poco, por lo que conoce interiormente el tema.

“No es que le propusieron para efectos del canal unirse, es que llevan proponiendo eso desde siempre. Y hay un tema ahí operativo, pero también de egos, para ser sincero, […] porque cada uno quiso siempre tener su finquita. Cada uno quiso mantener la marca y esa es la razón por la que siguen existiendo, en el mismo canal, que es una cosa increíble, dos noticieros con dos marcas diferentes”, dijo al aire.

El socio mayoritario había propuesto la fusión, pero el gerente de NTC, quien produce Noticias Uno, contó que no era algo tan fácil de lograr.

“Usted (Néstor Morales) que conoce muy de esto, sabe que fusionar dos redacciones no es como coger dos equipos de fútbol y sacar los cinco mejores uno equipo y los seis mejores de otro. Esa no es una realidad porque la vocación informativa de Noticias Uno es diferente a la de CM&. Nosotros hacemos periodismo investigativo que requiere mucho más tiempo y más recursos, y no es simplemente pasar cuatro cámaras y tres periodistas o dos conductores a la redacción de CM&”, agregó.

La buena noticia es que no se van a quedar quietos y esperan seguir con la información en otra plataforma.

La nueva teoría que dio Néstor Morales del fin de Noticias Uno.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, ACÁ.

También le puede interesar: