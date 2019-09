Indignación con canales de TV por no transmitir réplica de la oposición

El presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, envió este lunes una circular a los excombatientes de esa guerrilla para que sigan en el camino de la paz tras el anuncio de Luciano Marín, alias "Iván Márquez" de que retomó las armas junto con otros exjefes guerrilleros.

Según Londoño, "los desertores del proceso de paz, con el argumento de las dificultades presentadas en la implementación de los acuerdos, están llamando a los militantes de nuestro partido, particularmente a los exguerrilleros y exguerrilleras, para convidarlos a que los sigan en su errática decisión de volver a la guerra, incluso pintándoles pajaritos de oro".

Pero no solo eso, el líder de la extinta guerrilla lideró la réplica de la oposición a Iván Duque y también habló sobre la paz y cómo había que cerrar filas en torno al acuerdo de paz.

Instó a los excombatientes de la extinta guerrilla a seguir construyendo los acuerdos y por otro lado, pidió al Gobierno a cumplirle a los exguerrilleros y a los colombianos que apoyan el proceso con la guerrilla.

Sin embargo, la indignación en redes sociales no se hizo esperar, pues esta no fue transmitida ni en Caracol, ni en RCN, ni en ningún canal privado o público.

Y es que desde la primera, no se han vuelto a ver las réplicas en TV, en ningún canal, lo que ha desatado la rabia de los colombianos.

Entre los problemas de cumplimiento del acuerdo de paz están las "trampitas" al estatuto de la oposición de no hacer alocuciones para que no haya réplica. Hoy la oposición replica de todos modos en boca de Rodrigo Londoño para reafirmar el compromiso con la paz. Todo un símbolo.

El asesor de @infopresidencia que le recomienda a @IvanDuque no hacer discursos por televisión para evitar la réplica de la oposición ¿Se creerá muy vivo?

Porque no fue se vio por televisión esa Réplica de la oposición, acaso no debe ser igual en derechos de trasmisión….???

Alguien me puede decir, ¿porque la replica no salió en ningún medio nacional? No se supone que debe ser transmitido con las mismas garantías de las alocuciónes presidenciales.

— Reynaldo Torres (@Reytorre) September 3, 2019