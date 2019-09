Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín: duelo de rojos en crisis en la Liga Águila

Alarmas encendidas en las toldas bogotanas y antioqueñas. Los resultados conseguidos en el segundo semestre no son los mejores y las críticas no se han hecho esperar. Razón por la que, en esta oportunidad, tanto el poderoso de la montaña como los cardenales deberán ganar o ganar. Y es que ceder más terreno con respecto a la parte alta de la tabla será perjudicial. (Encuentre más abajo el link para Ver Independiente Santa Fe VS Independiente Medellín GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 9)

Independiente Santa Fe atraviesa una fuerte crisis. De hecho, ya se habla de descenso ya sea en el 2019 o en el 2020. Y es que, hasta el momento, no saben lo que es sumar de a tres, ya que acumulan dos empates y seis derrotas. Asimismo, Patricio Camps ya abandonó la dirección técnica y Harold Rivera tomó las riendas. No obstante, el panorama no ha mejorado.

Asimismo, Independiente Medellín espera ponerle punto final a la mala racha en la Liga Águila 2-2019. El último triunfo de los dirigidos por Alexis Mendoza fue el 10 de agosto ante el América. A partir de ahí cayeron contra Cali, Rionegro Águilas y Nacional. Razón por la que no tienen más remedio que levantar cabeza y reencontrarse con su buen rendimiento.

Ver Independiente Santa Fe VS Independiente Medellín GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 9

Día: 1 de septiembre

Hora: 5:00 p.m.

Canal: RCN Televisión (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)