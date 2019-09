Santrich aseguró que buscarán alianza con ELN y criticó al Estado por haber "traicionado" la paz.

El disidente de las Farc alias "Jesús Santrich" criticó al Estado colombiano por haber "traicionado" el acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y la guerrilla en 2016 en un video publicado este sábado 1 de septiembre, dos días después de que un grupo de excombatientes anunciara su regreso a las armas.

"Esta es la respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana", manifestó Santrich en una "declaración política" de seis minutos y medio difundida en la red social YouToube, con la misma puesta en escena y fondo que la primera grabación hecha pública hace 48 horas.

El exjefe guerrillero tiene una orden de captura vigente que fue expedida el pasado 9 de julio por la Corte Suprema de Justicia, que pidió entonces a la Interpol emitir una circular roja para su detención luego de no presentarse a una indagatoria en un proceso de narcotráfico.

Por ese caso, Santrich es pedido en extradición por Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico, delito que habría sido cometido después del 1 de diciembre de 2016 cuando entró en vigor el acuerdo de paz.

El exlíder de las FARC aparece en el video junto a siete disidentes, todos vestidos de verde militar y armados con fusiles por delante de un telón que dice "Mientras haya voluntad de lucha habrá esperanza de vencer" y en el que están dibujados los rostros del Libertador Simón Bolívar y Pedro Antonio Marín, conocido como "Tirofijo" y fundador de las FARC, como en el vídeo de Márquez.

Santrich también criticó al presidente Iván Duque porque considera que está "desconociendo que el acuerdo se firmó con el Estado".

"Asegura sin inmutarse que lo que él no firmó no lo obliga (…) Evidentemente el establecimiento no quiso respetar los principios que rigen las negociaciones, el pacta sunt servanda (lo pactado obliga) y la buena fe. El Estado que no respeta sus compromisos no merece el respeto de la comunidad internacional ni de su propio pueblo", aseveró.

Es por ello que afirmó, como lo hizo Márquez en el vídeo publicado el jueves, que los exjefes guerrilleros buscarán "esfuerzos de unidad con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional)".

"(Nuestro) objetivo no es el soldado ni el policía, ni el oficial ni el suboficial respetuoso del derecho y de los intereses populares, sino la oligarquía excluyente, corrupta, esa oligarquía mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando las puertas del futuro al país", añadió.

Insistió en que "el Estado conocerá una nueva modalidad operativa, que sobre todo responderá a la ofensiva".

Santrich dijo además que se debe abrir "una recomposición como resultado de un diálogo político y de la institucionalización de los cambios, resultado de un proceso constituyente abierto".

Sobre este punto, el presidente colombiano afirmó en Medellín, donde presidió un Taller Construyendo País, que lo que el grupo de Márquez y Santrich quiere es "nuevamente gozar de beneficios" para eludir la Justicia.

"Colombia no come cuento, ni traga entero, eso no es nada distinto a que quieren nuevamente gozar de beneficios para eludir lo que ya se hizo evidente por parte de la acción coordinada de la justicia, ellos están en el narcotráfico, son narcotraficantes, son criminales y quieren desafiar a Colombia y los vamos a derrotar", advirtió el mandatario.

Por otra parte, Santrich señaló que la "nueva dirección" de esa insurgencia, que toma el nombre y símbolos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue constituida los pasados 22 y 24 de agosto en "una reunión extraordinaria de comandantes" que decidieron "dar continuidad a la lucha armada".

