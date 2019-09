Mató a sus cuatro hijos y luego intentó suicidarse lanzándose desde un puente.

Autoridades de la ciudad de Warnes, en el departamento boliviano de Santa Cruz, hallaron los cadáveres de cuatro menores que fueron asesinados por su padre, quien luego de cometer el crimen quiso quitarse la vida pero fracasó en su intento.

De acuerdo con el diario boliviano Los Tiempos, los oficiales encontraron los cuerpos de dos mujeres de 5 y 15 años y dos hombres de 2 y 4 años, los cuales estaban sobre una cama cubiertos con una colcha. El hecho ocurrió en un domicilio contiguo a la calle Los Potreros del complejo urbanístico Valle Sánchez.

El padre de los menores identificado como Walter R.M. de 46 años, se lanzó de un puente ubicado en la avenida Cristo Redentor, no obstante logró sobrevivir al impacto y después confesó a las autoridades el asesinato de sus hijos, los cuales fueron trasladados a la Morgue de La Pampa de la Isla para hacerles los exámenes forenses correspondientes.

Así mismo, según indica el medio boliviano, el hombre aclaró a los paramédicos que lo atendieron que él había tomado la determinación de acabar con la vida de sus dos hijos y sus dos hijastros porque su madre se los pensaba quitar y ya no podría verlos de nuevo.

“Les dí raticida a los cuatro pero no les pasó nada y tuve que utilizar un cuchillo para acabarlos”, expresó el hombre sin remordimientos.

“Yo quería morir, quiero morir, también tomé raticida, luego me quise meter el cuchillo pero no me entró, intenté electrocutarme con un cable amarrado al cuello y tampoco me pasó algo, por eso tuve que ir a lanzarme del puente”, añadió el agresor.

El hombre fue trasladado hasta la clínica Kamiya y de acuerdo con el diario El Deber, hasta el centro hospitalario llegaron uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para tomar sus declaraciones.

