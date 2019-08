Huila vs. Junior: ¡A demostrar por qué son las reinas del fútbol!

Las vigentes campeonas del rentado local y de la Copa Libertadores quieren ampliar su historia. Con el resultado a favor por 3-1, conseguido en el estadio Romelio Martínez, las opitas esperan sellar su paso a semifinales en casa. Eso sí, las barranquilleras no bajarán los brazos y, de seguro, darán la pelea. Yoreli Rincón, máxima figura del Junior, espera cumplir con la inexorable ley del ex y entregarle una alegría a su hinchada. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Atlético Huila Femenino VS Junior de Barranquilla Femenino EN VIVO ONLINE Liga Águila Femenina)

El panorama no es fácil para las jugadoras del Junior. Sin embargo, nada está definido. Y es que, sin lugar a dudas, la calidad en la nómina de las tiburonas es maravillosa. Por eso, el Huila no podrá confiarse y estar atento a los más mínimos detalles.

Ver Gratis Atlético Huila Femenino VS Junior de Barranquilla Femenino EN VIVO ONLINE Liga Águila Femenina

Día: 31 de agosto

Hora: 6:00 p.m.

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)

