El incidente quedó registrado en una cámara de seguridad. Mujer cayó en una alcantarilla mientras se bajaba de su carro.

Por medio de redes sociales se dio a conocer un video en el que se puede ver como una mujer cayó a una alcantarilla mientras se bajaba de su vehículo.

El hecho se registró en la ciudad de Barranquilla, la mujer no se percató que la alcantarilla se encontraba destapada.

En la filmación se ve el momento en que el vehículo rojo llegó, se estaciona, y cuando la conductora se baja, cae por la alcantarilla.

La mujer, de quién no se ha revelado la identidad, resultó con varias lesiones en sus piernas y rodillas.

"Es un peligro y una inseguridad para todos. No fue tanto lo que me pasó, sino lo que me pudo haber pasado. Esto también le pudo haber ocurrido a un anciano o a un niño", comentó la mujer para El Pregonar.

El incidente fue grabado el pasado 10 de agosto, pero hasta ahora se dio a conocer.

