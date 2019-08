La operación el día de hoy no ha iniciado. ¡Atención! Por problemas de energía el servicio de TransMiCable es suspendido.

Autoridades de TransMilenio dieron a conocer que el servicio de TransMicable se ha visto afectado por la falta de energía.

Así lo dieron a conocer por medio de su cuenta de Twitter.

#TMahora (6:12 a.m.) Si eres usuario de #TransMiCable, te informamos que por problemas en el suministro de energía eléctrica en el Tunal, la operación no ha iniciado y al momento no se permite el ingreso. Te recomendamos tomar rutas alimentadoras. pic.twitter.com/mUXNbmLakM

— TransMilenio (@TransMilenio) August 30, 2019